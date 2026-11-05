La vivienda y la economía centran las preocupaciones de los vascos ante unas elecciones generales que consideran decisivas

La vivienda se mantiene como el principal problema de Euskadi para la ciudadanía, según el último Sociómetro Vasco, elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco a partir de una encuesta a casi 3.500 personas entre el 20 y el 23 de octubre. Un 72% de las personas encuestadas la menciona entre las tres principales preocupaciones del país, muy por delante del mercado laboral, señalado por el 40%, y de la sanidad, que alcanza el 22%.

La preocupación por el acceso a la vivienda también tiene un reflejo directo en la vida cotidiana. Es uno de los principales problemas personales, junto con las dificultades económicas, el empleo y la atención sanitaria. En el ámbito individual, los problemas económicos son citados por el 27%, la vivienda por el 26%, el mercado laboral por el 21% y la sanidad por el 20%.

La delincuencia y la inseguridad ciudadana ocupan un lugar secundario, aunque su presencia ha ido disminuyendo entre los problemas identificados por la población. Un 16% las señala la delincuencia como uno de los principales problemas de Euskadi (5 % menos que en la encuesta anterior), mientras que la inmigración y las cuestiones relacionadas con ella son mencionadas por el 13% (2 % menos).

En comparación con el conjunto del Estado español, Euskadi presenta un perfil de preocupaciones diferente. La vivienda y el mercado laboral tienen mayor peso en aquí, mientras que la inmigración preocupa menos: un 13% frente al 26% estatal. También es menor la inquietud por la situación política y los conflictos entre partidos, que apenas son mencionados por el 7% en Euskadi, frente al 53% registrado en el conjunto del Estado.