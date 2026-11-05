La FIFA visita Bilbao y San Sebastián para evaluar la candidatura conjunta para el Mundial 2030

Miembros de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) están de visita estos días en Euskal Herria para evaluar si Bilbao y San Sebastián cumplen las condiciones para ser una de las sedes del Mundial 2030, un torneo que España organizará junto a Portugal y a Marruecos.

Es la primera visita de representantes de la FIFA desde que las instituciones vascas presentarán una propuesta de sede conjunta para albergar partidos del Mundial de fútbol de 2030.

La candidatura plantea que Bilbao y San Sebastián conformen una única sede vasca, con los estadios de San Mamés y Anoeta como escenarios de la competición. El planteamiento contempla la disputa de dos encuentros en cada campo.

Ayer, miércoles, acudieron a las instalaciones de Anoeta, Zubieta, Stadium Gal (Irun), Ipurua (Eibar).

"Gracias a la ciudad y a la Real Sociedad por su hospitalidad en la jornada de trabajo en el estadio de Anoeta", señala la publicación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que está acompañada por varias fotografías del estadio donostiarra y una del Stadium Gal de Irun, en una de las cuales aparece el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti.

Hoy, jueves, será el turno de Bizkaia.