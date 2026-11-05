Partido de alto riesgo
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San Sebastián se prepara para la visita de cientos de ultras del Olympique Lyon

Se esperan entre 200 y 300 ultras del equipo francés, que se enfrenta a la Real Sociedad en Europa League. En total, vendrán más de 1000 aficionados lioneses a la capital gipuzkoana.
SAN SEBASTIÁN, 20/03/2026.- Vista del estadio de Anoeta en San Sebastián este viernes, en el que una delegación de la FIFA ha visitado las instalaciones del estadio como candidato a sede para el Mundial 2030. EFE/Javier Etxezarreta
Estadio de Anoeta. Foto: EFE

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Última actualización

San Sebastián recibirá hoy la visita de aficionados y ultras del Olympique Lyon con motivo del partido de Europa League contra la Real Sociedad, calificado de alto riesgo. Se calcula que entre 200 y 300 ultras lleguen a la capital gipuzkoana de entre más de 1000 seguidores franceses.

El alto riesgo del encuentro provocará cortes de tráfico y afecciones en el transporte público y la movilidad personal, ya que se desplegará “un importante dispositivo de seguridad en toda la ciudad”, según ha explicado el Ayuntamiento.

En la anterior salida del equipo francés, que se enfrentó al Hoffenheim alemán en octubre, los ultras se volvieron a casa en la frontera entre Francia y Alemania tras los exhaustivos controles de la Policía alemana a los autobuses donde viajaban los miembros de Bad Gones, grupo de ultraderecha.

En la visita del OL a San Sebastián en 2013, los ultras provocaron incidentes en la Parte Vieja. Lanzaron sillas de los establecimientos y se les vio con palos por la ciudad, acompañados de miembros de Ultra Sur, otro grupo ultraderechista vinculado al Real Madrid. Además, se registraron altercados entre hinchas de ambos equipos en las inmediaciones del estadio.

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Operativo especial de seguridad

Responsables municipales y del operativo de seguridad han hecho un llamamiento a desplazarse al estadio con tiempo y antelación suficiente, y emplazan al vecindario de Amara Berri y de otras zonas de la ciudad a que planifiquen las rutas con antelación y que utilicen viales alternativos.

Afectaciones al tráfico

14:00 - 22:00:

  •  El acceso a la Ciudad Deportiva de Anoeta estará permitido solamente a vehículos acreditados.

16:45 - 19:00:

  • El Paseo de Errondo (desde la rotonda del paseo de Zorroaga con Toribio Alzaga hasta la rotonda de Portutxo) quedará totalmente cerrado al tráfico.
  • El Paseo del Doctor Begiristain quedará totalmente cerrado hasta el entorno de Hospitales (dirección subida y bajada). Se recomienda a quienes tengan que acudir a la zona hospitalaria, lo hagan utilizando la GI-40.
  • Se limitará el tráfico en el entorno de las Avenidas de Madrid e Isabel II.
  • El transporte público se verá afectado.

Movilidad peatonal

16:45 - 19:00:

    • Se cerrará el paso a peatones en el perímetro comprendido entre Toribio Alzaga – Paseo de Zorroaga – Aita Donostia – Paseo de Anoeta
    • No se podrá utilizar el parque infantil Rafael Ruiz Balerdi
    • La entrada a la Ciudad Deportiva Anoeta se realizará exclusivamente por el paseo de Errondo (Atano III)

Donostia-San Sebastián

Así afectará al tráfico y a los peatones el dispositivo de seguridad del partido Real Sociedad-Olympique Lyonnais

EITB

Al ser considerado un encuentro "de alto riesgo", el Ayuntamiento ha determinado un perímetro en Amara Berri, cercano al estadio de Anoeta, en el que se limitará el tráfico rodado a partir de las 16:45 horas. Consulta aquí las afecciones previstas.
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Así afectará al tráfico y a los peatones el dispositivo de seguridad del partido Real Sociedad-Olympique Lyonnais
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