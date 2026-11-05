San Sebastián se prepara para la visita de cientos de ultras del Olympique Lyon

San Sebastián recibirá hoy la visita de aficionados y ultras del Olympique Lyon con motivo del partido de Europa League contra la Real Sociedad, calificado de alto riesgo. Se calcula que entre 200 y 300 ultras lleguen a la capital gipuzkoana de entre más de 1000 seguidores franceses.

El alto riesgo del encuentro provocará cortes de tráfico y afecciones en el transporte público y la movilidad personal, ya que se desplegará “un importante dispositivo de seguridad en toda la ciudad”, según ha explicado el Ayuntamiento.

En la anterior salida del equipo francés, que se enfrentó al Hoffenheim alemán en octubre, los ultras se volvieron a casa en la frontera entre Francia y Alemania tras los exhaustivos controles de la Policía alemana a los autobuses donde viajaban los miembros de Bad Gones, grupo de ultraderecha.

En la visita del OL a San Sebastián en 2013, los ultras provocaron incidentes en la Parte Vieja. Lanzaron sillas de los establecimientos y se les vio con palos por la ciudad, acompañados de miembros de Ultra Sur, otro grupo ultraderechista vinculado al Real Madrid. Además, se registraron altercados entre hinchas de ambos equipos en las inmediaciones del estadio.