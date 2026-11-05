Gobierno Vasco prevé completar este año la nueva adjudicación de 204 amarres del puerto deportivo de Plentzia

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco prevé completar antes de que finalice el año la nueva adjudicación de las 204 plazas de amarre para embarcaciones náutico-recreativas del puerto deportivo de Plentzia incluidas en la convocatoria de 2021.

Con ese objetivo, la dirección de Euskadiko Kirol Portuak (EKP) ha remitido al juzgado la propuesta de resolución de las adjudicaciones, junto con la previsión de celebrar el próximo 14 de diciembre el sorteo necesario para completar el procedimiento.

Este avance se produce tras el auto judicial del 14 de octubre que resuelve el incidente de ejecución planteado por EKP y valida la renuncia de una de las personas recurrentes a su pretensión de convocar un nuevo procedimiento. La resolución mantiene la anulación de las adjudicaciones realizadas en 2021 y permite avanzar en una nueva adjudicación "conforme a las bases de la convocatoria aprobada el 20 de enero de aquel año".

El procedimiento tiene su origen en los recursos interpuestos contra la adjudicación de plazas aprobada por EKP en 2021. Según ha recordado el Ejecutivo, estos recursos dieron lugar a diez sentencias firmes que obligaban a anular las adjudicaciones realizadas. Tras analizar el contenido de los fallos, EKP acordó dejar sin efecto aquella adjudicación y, al mismo tiempo, autorizó, de forma temporal y revocable, que las embarcaciones que ocupaban las instalaciones pudieran permanecer en ellas hasta completar el nuevo procedimiento.