Lerroburu nagusiak
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Albiste izango dira: Osakidetzako LPE, kontrolerako osoko bilkura Legebiltzarrean eta Bilbao BBK Live

Hedabideetako gaurko lerroburu nagusiak, hitz bitan.
osakidetza ope

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko azaroaren 6an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

  • Osakidetzako LPEko azterketak: Gaur hasiko dira 2023-2024-2025 Lan Eskaintza Pulbikoaren bigarren faseko azterketak Osakidetzan: 41 kategoria profesional eta 21.408 hautagai. Gaur proba bakarra egingo da, Farmaziako Laguntzailearena, 17:30ean. Larunbatean eta igandean, gainerako 18 kategorietako azterketak.
  • Kontrolerako osoko bilkura Eusko Legebiltzarrean: Talde parlamentarioek euren galderak egingo dizkiote Eusko Jaurlaritzari. Ohi bezala, ORAINek zuzenean eskainiko du 9:30etik aurrera.
  • Bilbao BBK Live: 2027ko uztzailaren 8tik 10era egingo duten Bizkaiko hiriburuko musika jaialdi handiak karteleko lehendabiziko artistak jakinaraziko ditu.
Osakidetza Eusko Legebiltzarra Gizartea

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