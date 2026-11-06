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Albiste izango dira: Osakidetzako LPE, kontrolerako osoko bilkura Legebiltzarrean eta Bilbao BBK Live
Hedabideetako gaurko lerroburu nagusiak, hitz bitan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko azaroaren 6an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Osakidetzako LPEko azterketak: Gaur hasiko dira 2023-2024-2025 Lan Eskaintza Pulbikoaren bigarren faseko azterketak Osakidetzan: 41 kategoria profesional eta 21.408 hautagai. Gaur proba bakarra egingo da, Farmaziako Laguntzailearena, 17:30ean. Larunbatean eta igandean, gainerako 18 kategorietako azterketak.
- Kontrolerako osoko bilkura Eusko Legebiltzarrean: Talde parlamentarioek euren galderak egingo dizkiote Eusko Jaurlaritzari. Ohi bezala, ORAINek zuzenean eskainiko du 9:30etik aurrera.
- Bilbao BBK Live: 2027ko uztzailaren 8tik 10era egingo duten Bizkaiko hiriburuko musika jaialdi handiak karteleko lehendabiziko artistak jakinaraziko ditu.
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