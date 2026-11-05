Ertzaintzak Realaren, Alavesen eta Celtaren 20 zale "erradikal" inguru identifikatu ditu Donostian
Realak eta Lyongo Olympique taldeek iluntzean jokatuko duten Europa Ligako partidaren atarian, Ertzaintzak Realeko sei zaleri zigor espedientea ireki die borrak, defentsarako esprai poteak, arma zuriak, bengalak eta substantzia estupefazienteak izateagatik.
Ertzaintzak 20 zale "erradikal" inguru identifikatu ditu bart Donostiako Anoeta estadioaren inguruan, Realak eta Olympique Lyon taldeek gaur arratsaldean (18:45) jokatuko duten Europa Ligako partidaren atariko operatiboan, Ertzaintzak ostegunean ohar bidez jakinarazi duenaren arabera. Gainera, zale horietako seiri zigor espedientea egin die, hainbat objektu eta arma izateagatik.
Atzo arratsaldeko lehen orduan, Ertzaintzak zaintzako prebentzio dispositibo bat ezarri zuen Donostian, Realaren eta Olympique Lyonen zaleen arteko istiluak saihesteko helburuarekin.
Aipaturiko dispositiboaren baitan, Anoeta estadiotik gertu 100 lagun inguruko talde bat zegoela konturatu ziren. Tartean, Realaren zale "erradikalak" ez ezik, Alavesen eta Celtaren "erradikalak" ere bazeudela egiaztatu zuten.
Ertzaintzako agenteek aipatu taldeetako 20 bat zale "erradikal" identifikatu zituzten estadioaren inguruan. Halaber, debekatutako hainbat objektu eta arma atzeman zituzten, hala nola borrak, defentsarako esprai poteak, arma zuriak, bengalak eta substantzia estupefazienteak.
Hori dela eta, Realaren sei zaleri zigor espedientea ireki die Ertzaintzak. 20 eta 31 urte bitarteko gizonak dira.