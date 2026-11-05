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Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, banatzaile bati eraso egin eta hainbat pakete lapurtzeagatik

Atxilotutako 36 urteko gizonak kaxak jaurti eta aurpegian lesioak eragin zizkion, korrika ihes egin aurretik.

(Foto de ARCHIVO) Policía Local de Vitoria-Gasteiz REMITIDA / HANDOUT por AYTO. VITORIA-GASTEIZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 21/6/2024

Gasteizko bi udaltzain, kalean. Artxiboko argazkia: Gasteizko Udala

Agentziak | EITB

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Gasteizko Udaltzaingoak 36 urteko gizon bat atxilotu du bart Arabako hiriburuan, banatzaile bati eraso egin eta beste gizon batekin batera hainbat pakete lapurtzea egotzita, Gasteizko Udalak ostegun honetan ohar bidez jakinarazi duenez.

Gertakariak atzo 14:00ak baino minutu batzuk lehenago gertatu ziren. Patruila batek koordinazio zentralaren abisua jaso zuen, Bastiturri kalera joateko eskatuz. Han, furgoneta baten barruan lapurreta gertatu zen eta egilearen atzetik zebiltzan.

Antza denez, biktimak Adriano VI.a kalean aparkatu zuen ibilgailua, eta inguruan ari zen lanean. Itzuli zenean, bi gizon ikusi zituen ibilgailu barrutik pakete batzuk lapurtzen eta ondoan aparkatutako beste furgoneta batera eramaten.

Banatzaileak aurre egin zienean, bietako batek ihes egin zuen, baina besteak eraso egin eta kaxak jaurti zizkion, aurpegian lesioak eraginez. Lehen unean korrika ihes egin bazuen ere, agenteek atxilotu egin zuten.

Gasteiz Araba Lapurretak Gizartea

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