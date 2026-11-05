REALA-OLYMPIQUE LYON PARTIDA

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Hiria eta donostiarrak "errespetatzeko" eskatu die Donostiako alkateak Olympique Lyonen jarraitzaileei

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hiria "prest" dagoela adierazi du Jon Insausti Donostiako alkateak, baina futbol partida batengatik horrelako aztoramenduak "merezi ote duen" zalantzan jarri du. 

Donostia Gizartea

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