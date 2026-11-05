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Ertzaintzak kontrolak ezarri ditu Biriatun, Realaren eta Olympique Lyonen arteko partida dela eta

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Realak eta Olympique Lyon taldeen arteko Europa Ligako partida arrisku handiko izango omen da. 1.000 zale inguru izango dira Donostian, tartean, 200-300 bat ultra. 

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