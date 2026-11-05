Segurtasun neurri handiak Donostian Realaren eta Olympique Lyonen arteko partidari begira
Frantziako taldearen 200 eta 300 ultra artean espero dira. Atzo, Ertzaintzak talde txuri-urdineko, Alaveseko eta Celtako hainbat zale "erradikal" identifikatu zituen debekatutako objektuak eta armak izateagatik.
Ertzaintzak eta Donostiako Udaltzaingoak dispositibo berezia jarri dute martxan Donostian, ostegun honetan Realak eta Olympique Lyonek Anoetan jokatuko duten Europa Ligako partidari begira.
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak esan du segurtasun arloan "neurri egokiak" hartu dituztela partidari begira normaltasuna bermatzeko. Horregatik, herritarrei eskatu die eguna "normaltasunez" hartzeko eta Udalak emandako jarraibideak betetzeko.
Olympique Lyonek zale "erradikalak" dituela gogorarazi du, "Europa mailan aski ezagunak", eta, Europako beste hiri batzuetan bezala, Donostian, Poliziak beharrezko neurriak hartu dituela jendearen segurtasuna bermatzeko.
Ildo beretik mintzatu da hiriko alkate Jon Insausti, eta Donostia "prest" dagoela esan du, baina "futbol partida bat hirian egiteko gure egunerokoa aldatzea merezi ote duen" hausnartu du. Horregatik, lasaitasuna eskatu die donostiarrei, "kontrola dagoelako", baina, batez ere, "Lyondik datozen zaleei errespetua, hiriarekiko errespetua eta bizilagunekiko errespetua" eskatu du.
Segurtasun dispositiboa trafiko etenak eta garraio publikoan eta mugikortasunean kalteak eragiten ari da egunean zehar, "hiri osoan segurtasun dispositibo garrantzitsua" zabaldu baita, Udalak azaldu duenez.
Kontrolak eta identifikazioak
Bart, Ertzaintzak 20 bat zale "erradikal" identifikatu zituen Anoeta estadioaren inguruan, aurreko operatibo batean. Gainera, Ertzaintzak jakinarazi duenez, debekatutako hainbat objektu eta arma konfiskatu zizkien horietako seiri, eta administrazio-zehapena jasotzeko proposatu dituzte.
Identifikatutako pertsonak Anoeta ondoko eremu batean bildutako 100 bat laguneko talde bateko kideak ziren, eta agenteek Realeko eta antzeko beste talde batzuren (Celta de Vigo eta Deportivo Alaves, kasu) zale "erradikalak" tartean zeudela egiaztatu zuten.
Hiriburuko segurtasun-dispositiboaz gain, Ertzaintza kontrolak egiten ari da Biriatun, Frantziako taldearen 200 eta 300 ultra bitartean iritsiko baitira Donostiara. Guztira, 1.000 zale lionar baino gehiago joango dira partidara.