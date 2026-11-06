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Investigan la agresión a un perro por parte de un menor en Andoain
El vídeo de una agresión a un perro grabada en Andoain se ha viralizada esta semana. El autor de los golpes al animal es un niño de 13 años, que está acompañado de un adulto que no se lo impide. El animal es un cachorro que no llega al año. Ahora, ambos están siendo investigados. Hay indignación y enfado en el pueblo.
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