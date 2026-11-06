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Cuatro buitres ratoneros recuperan la libertad en el Parque Natural de Urkiola
Tres hembras y un macho, todos nacidos este año, han sido liberados en el Parque Natural de Urkiola (Bizkaia) tras pasar varios meses recuperándose en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Gorliz. Los expertos destacan las buenas condiciones de este entorno natural para la especie.
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