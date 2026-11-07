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Orioko portuan erdi hondoratuta dagoen ontziaren isuriak salatu dituzte
Gipuzkoako herriko surflariek deituta, elkarretaratzea egin dute uretan orban beltzak ikusi dituztela, usain txarra dagoela eta prozesua luze doala salatzeko. Ontzian zegoen erregaia atera dute jada, eta uretatik ateratzeko plana aztertzen ari dira.
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