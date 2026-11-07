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Orioko portuan erdi hondoratuta dagoen ontziaren isuriak salatu dituzte

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako herriko surflariek deituta, elkarretaratzea egin dute uretan orban beltzak ikusi dituztela, usain txarra dagoela eta prozesua luze doala salatzeko. Ontzian zegoen erregaia atera dute jada, eta uretatik ateratzeko plana aztertzen ari dira.

Orio Kantauri itsasoa Gipuzkoa Gizartea

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