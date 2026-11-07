TikToken aurkako isuna prestatzen ari da Brusela, bere diseinu adiktiboagatik eta edukia kontsumitzeko inertziagatik
Horren diseinuak bilaketak lotzen ditu, eta hasierako irizpidearekin lotuta ez dauden edukiak erakusten ditu askotan; izan ere, konektatuta igarotzen duen denboraren nozioa galtzen du erabiltzaileak. Akusazio formalaren ondoren, sare sozialak defentsa prestatzeko eta balizko alegazioak aurkezteko aukera du epe jakin batean.
Europako Batzordeak formalki leporatu dio TikTok sare sozial txinatarrari Zerbitzu Digitalen Europako Legea (DSA, ingelesezko sigletan) urratzea, horren diseinuak mendekotasuna sortzen duelako eta eduki pertsonalizatua modu kateatu eta amaigabean kontsumitzeko inertzia sortzen duelako, baita erabiltzailea hasierako bilaketarekin zerikusirik ez duten baina bere osasun mentalerako edo irudirako mehatxu diren bideoetaraino eramanez ere. Konpainiari milioi askoko isuna jartzeko lehen urratsa da.
"Algoritmoak antzeko edukiak eskaintzen dizkio erabiltzaileari TikToken bideo bat gustatzen zaiola adierazten duen bakoitzean edota aplikazioan denbora nahikoa igarotzen duenean. Horrek nolabaiteko joera amaigabe batera eramaten du, eta ez da erraza horretaz ohartzea", kritikatu du Subiranotasun Teknologikoko, Segurtasuneko eta Demokraziako presidenteorde Henna Virkkunenek. Horren diseinuak bilaketak lotzen ditu, eta hasierako irizpidearekin lotuta ez dauden edukiak erakusten ditu askotan; izan ere, konektatuta igarotzen duen denboraren nozioa galtzen du erabiltzaileak.
Konpainiak adierazpen labur batean erantzun duenez, Europako Batzordeak plataformaren "arkitektura eta erabiltzaileen segurtasunarekin duen konpromisoa desitxuratzen duten adierazpen batzuk egin ditu, funtsean, zehaztugabeak". "Ibilbide sendoa dugu gure komunitatearen babesean, eta, aldi berean, erabiltzaileei beren eduki esperientziaren gaineko kontrol zuzena eta intuitiboa eskaintzen diegu", azpimarratu du TikTok konpainiak.
Akusazio formalaren ondoren, sare sozialak epe jakin bat du orain Europar Batasuneko exekutiboaren dokumentazioa aztertzeko, bere defentsa prestatzeko eta balizko alegazioak aurkezteko; baina, bitartean, Erkidegoko zerbitzuek aurrera jarraitzen dute espedientearekin, eta, TikTok defendatzeak Brusela konbentzitzen ez badu, ez betetzeko erabakia hartuko da, hornitzailearen mundu mailako urteko negozio bolumen osoaren % 6ra arteko isunarekin.
Erabiltzaileen ongizatea arriskuan
Europako Batzordeak kritikatu duenez, erabiltzaile batek zenbat eta elkarreragin handiagoa izan eduki jakin batekin, algoritmoak horrekin lotutako eduki gehiago erakusten ditu. Hori kaltegarria izan daiteke "esposizioa amaigabea eta errepikatua denean. Tristurari, isolamenduari edota gorputz-irudiari buruzko edukien kasuan, adibidez".
Bereziki, TikTok enpresari leporatzen dio ez duela behar bezala aztertzen bere gomendio-algoritmoak nola eraman ditzakeen erabiltzaileak beren ongizatea arriskuan jartzera, nabigatzen ari diren bitartean beren jarduerari buruzko informazioa erabili ondoren. Adibidez, ikusten duena edo zein bideotan 'gustatzen zait' sakatzen duen aztertuta, sistemak "intereseko zeinu positibo" gisa interpretatzen ditu eta maizago gomendatzen ditu.
"Eduki horrekiko esposizio errepikatuak ondorio negatibo larriak izan ditzake erabiltzaileen ongizatean, tristura edo antsietatea, gorputzaren asegabetasuna, autoestimu txikia edo elikadura-nahasmenduen eta baldintza mentalen okertzea areagotzea barne ", ohartarazi du Europako Batzordeak, eta plataformari leporatu dio "arrisku horiei aurre egiteko arrazoizko neurrizko eraginkorrak" hartu ez izana.