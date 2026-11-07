Bruselas ultima una multa contra TikTok por diseño adictivo y su inercia para consumir contenido

La Comisión Europea ha acusado formalmente a la red social china TikTok de violar la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), por su diseño adictivo y generar inercia para consumir contenido personalizado de manera encadenada e infinita, incluso llevando al usuario hasta vídeos no relacionados con su búsqueda inicial pero que suponen una amenaza para su salud mental o su imagen. Se trata del primer paso para imponer una multa millonaria a la compañía.

"Cada vez que un usuario se desplaza por la pantalla o indica que le gusta un vídeo en TikTok, el algoritmo le ofrece más contenido similar, conduciéndole a una espiral de la que no resulta fácil salir", ha criticado la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en referencia al diseño que favorece una navegación que enlaza búsquedas hasta una cadena de contenidos no relacionados y perder la noción del tiempo conectado.

La compañía ha replicado en una breve declaración que la Comisión Europea ha realizado "una serie de declaraciones fundamentalmente inexactas distorsionan la arquitectura" de la plataforma y su "compromiso con la seguridad de los usuarios". "Tenemos una sólida trayectoria en la protección de nuestra comunidad, al tiempo que brindamos a los usuarios un control directo e intuitivo sobre su experiencia de contenido", concluye la posición de TikTok.

Tras la acusación formal, la red social dispone ahora de un plazo para ejercer su derecho de defensa, examinar la documentación del Ejecutivo comunitario y presentar alegaciones; pero entretanto los servicios comunitarios siguen adelante con el expediente que, si la defensa de TikTok no convence a Bruselas, llevará a una decisión de incumplimiento con una multa de hasta el 6 % del volumen de negocio anual total a escala mundial del proveedor.

El bienestar de los usuarios en riesgo

El Ejecutivo comunitario critica que cuanto más interactúa un usuario con un determinado tipo de contenido, el algoritmo controvertido recomeinda más contenidos enlazado, lo que puede ser perjudicial cuando tal exposición "interminable y repetida implica, por ejemplo, contenido sobre tristeza, aislamiento o imagen corporal".

En particular, acusa a TikTok de no evaluar adecuadamente cómo su algoritmo de recomendación puede llevar a los usuarios a poner en riesgo su bienestar, tras utilizar información sobre su actividad durante la navegación. Por ejemplo, lo que ve o a qué vídeos da 'me gusta', que el sistema interpreta como "signos positivos de interés" y pasa a recomendarlos con más frecuencia.

"La exposición repetida a dicho contenido puede tener graves efectos negativos en el bienestar de los usuarios, incluido un aumento de los sentimientos de tristeza o ansiedad, insatisfacción corporal, baja autoestima o empeoramiento de los trastornos alimentarios y las condiciones mentales existentes", advierte la Comisión Europea, que también reprocha a la red social china que no haya tomado "medidas de mitigación proporcionadas, razonables y efectivas para abordar estos riesgos".