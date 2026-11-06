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Adingabe batek txakur bati egindako erasoa ikertzen ari dira Andoainen
13 urteko adingabe batek egurtu egin du urtebetera heltzen ez den zakur bat. Eta hari begira han egon da ezer egin gabe, adinez nagusi den bere lehengusua. Biak inputatu ditu Ertzaintzak animalia bati tratu txarra emateagatik. Txakurra hori bai onik da, animaliak babesteko elkarte batean.
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