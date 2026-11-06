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Azaroko lehen bost egunetan 3.200 migrante baino gehiago iritsi dira Kanarietara, urtarriletik ekainera bezainbeste
Guztira 3.200 pertsona migrante iritsi dira azaroko lehen bost egunetan Kanarietara, 39 ontzitan. Irudiak bart Lanzaroten eta Hierron hartutakoak dira.
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