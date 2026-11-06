MIGRAZIOA
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Azaroko lehen bost egunetan 3.200 migrante baino gehiago iritsi dira Kanarietara, urtarriletik ekainera bezainbeste

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Guztira 3.200 pertsona migrante iritsi dira azaroko lehen bost egunetan Kanarietara, 39 ontzitan. Irudiak bart Lanzaroten eta Hierron hartutakoak dira. 

Kanariak Espainia Migrazioa Gizartea

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