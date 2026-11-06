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Vivanta hortz kliniken itxierak utzitako kaltetuek irtenbide bateratua eskatu dute Portugaleten egindako elkarretaratzean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Azken urtean Euskadiko 4 zentro eta Nafarroako bat itxi dituzte, zorrengatik. Milaka bezero gelditu dira beraien tratamendua burutu gabe, baina tratamenduak ordaintzen jarraitu behar dute.

Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Delituak Gizartea

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