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Vivanta hortz kliniken itxierak utzitako kaltetuek irtenbide bateratua eskatu dute Portugaleten egindako elkarretaratzean
Azken urtean Euskadiko 4 zentro eta Nafarroako bat itxi dituzte, zorrengatik. Milaka bezero gelditu dira beraien tratamendua burutu gabe, baina tratamenduak ordaintzen jarraitu behar dute.
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