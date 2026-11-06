Etxebizitza
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Alokairuan bizi diren hiru langiletik bat pobrezian dago, Intermon Oxfam erakundearen arabera

Iragarkia
ETXEBIZITZA
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hori da Candy Rivas maizterraren kasuan, zeinak alokairuaren merkatu gogorrean bizirik jarraitzen ikasi duen. Nikaraguatik etorria, Hezkuntza Zientzietan lizentziatu zen bere jaioterrian, baina zaintzan lan egiten du Euskal Herrian. Etxebizitza ordaintzeko bideratzen du irabazien zatirik handiena.

Etxebizitza Gizartea

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