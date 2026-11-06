BIODIBERTSITATEA BIZKAIAN
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Lau zapelatz askatu dituzte Urkiolako Parke Naturalean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hiru eme eta ar bat, aurten jaiotakoak laurak, aske utzi dituzte Bizkaiko Urkiolako Parke Naturalean, Gorlizko Fauna Basatia Suspertzeko Zentroan hilabete batzuk artatu ondoren. Adituen arabera, ingurune ezin hobea da hegazti harrapari horientzat.

Gorliz Bizkaia Gizartea

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