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Lau zapelatz askatu dituzte Urkiolako Parke Naturalean
Hiru eme eta ar bat, aurten jaiotakoak laurak, aske utzi dituzte Bizkaiko Urkiolako Parke Naturalean, Gorlizko Fauna Basatia Suspertzeko Zentroan hilabete batzuk artatu ondoren. Adituen arabera, ingurune ezin hobea da hegazti harrapari horientzat.
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