Gabonak
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Bihozkada bat eta dezimo bat dira 2026ko Gabonetako Loteriaren iragarkiaren protagonistak

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Eduk bihotz bat jaso du, eta aurki jakingo du bere bihotz-emaileak ez diola bakarrik bizitza luzatzeko aukera eman. Urtero bezala, Gabonetako Loteriaren zozketa abenduaren 22an egingo da, eta 2.800 milioi euro banatuko dira. 

Loteria Gizartea

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