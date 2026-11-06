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Bihozkada bat eta dezimo bat dira 2026ko Gabonetako Loteriaren iragarkiaren protagonistak
Eduk bihotz bat jaso du, eta aurki jakingo du bere bihotz-emaileak ez diola bakarrik bizitza luzatzeko aukera eman. Urtero bezala, Gabonetako Loteriaren zozketa abenduaren 22an egingo da, eta 2.800 milioi euro banatuko dira.
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