Denuncian la vulnerabilidad en materia de vivienda y la violencia machista que afecta a las mujeres trabajadoras

El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y la Organización Socialista de Mujeres Itaiak han denunciado que las mujeres trabajadoras tienen "mayores dificultades" para acceder a la vivienda debido a las precarias condiciones económicas.

Ambas organizaciones han presentado este sábado en Bilbao las conclusiones de un informe sobre las consecuencias del problema de la vivienda en las vidas de las mujeres, según el cual la vivienda "no es un refugio" para muchas mujeres, sino que para muchas mujeres trabajadoras "es un espacio de control, de aumento de la vulnerabilidad económica y de ejercicio de la violencia machista".

Las mujeres que han sufrido violencia machista reclaman tres medidas básicas para garantizar su protección y bienestar: el acceso inmediato e incondicional a una vivienda digna y segura, el apoyo profesional y psicológico tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas, y una mayor implicación de la sociedad y de las instituciones en la protección social, mostrando su firme rechazo hacia los agresores y mostrándose públicamente en contra de la violencia machista.

Y es que, aunque muchas mujeres quieran liberarse de la situación de violencia, al no tener a dónde ir "tienen que convivir con su pareja agresora", o como la casa está a nombre del hombre agresor, tras marcharse "las mujeres son desahuciadas".

Además, sin acceso estable a una vivienda digna, algunas mujeres "tienen que aceptar contratos forzados basados en la violencia sexual por parte de sus propietarios". Asimismo, el hecho de tener que vivir en albergues o pisos compartidos pone a las mujeres "ante situaciones de mayor violencia".

Por ello, ante el aumento de los casos de violencia machista y el auge del problema de la vivienda, las organizaciones critican la "cada vez más escasa" disponibilidad de recursos destinados a mujeres que sufren violencia machista y lamentan que a menudo revictimizan a la mujer pasando de depender de sus agresores a estar bajo tutela institucional.

En este contexto, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y la Organización Socialista de Mujeres Itaiak han hecho un llamamiento a secundar la huelga general del 11 de noviembre "en la lucha por la vivienda y contra la violencia machista", y también han invitado a la ciudadanía a tomar las calles contra la violencia machista el 25 de noviembre.