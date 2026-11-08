Restablecido el servicio de Metro Bilbao entre Sestao y Kabiezes

El servicio de metro entre Sestao y Kabiezes ha sido restablecido pasadas las nueve de la mañana, tras permanecer suspendido. Hacia las siete de la mañana se ha producido un arrollamiento en Portugalete que ha obligado a suspender el servicio. La estación de Portugalete, además, ha sido desalojada.

La persona arrollada ha sido trasladada al hospital de Cruces.