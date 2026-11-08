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Restablecido el servicio de Metro Bilbao entre Sestao y Kabiezes

Se ha producido un arrollamiento hacia las siete de la mañana en Portugalete y el servicio ha quedado suspendido.

Metro Bilbao EUROPA PRESS 17/3/2026
Imagen de archivo de Metro Bilbao.
Euskaraz irakurri: Berrezarri dute metro zerbitzua Sestao eta Kabiezes artean

EITB

Última actualización

El servicio de metro entre Sestao y Kabiezes ha sido restablecido pasadas las nueve de la mañana, tras permanecer suspendido. Hacia las siete de la mañana se ha producido un arrollamiento en Portugalete que ha obligado a suspender el servicio. La estación de Portugalete, además, ha sido desalojada. 

La persona arrollada ha sido trasladada al hospital de Cruces.

Metro Bilbao Sestao Santurtzi Bilbao Sociedad

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