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Restablecido el servicio de Metro Bilbao entre Sestao y Kabiezes
Se ha producido un arrollamiento hacia las siete de la mañana en Portugalete y el servicio ha quedado suspendido.
Euskaraz irakurri: Berrezarri dute metro zerbitzua Sestao eta Kabiezes artean
El servicio de metro entre Sestao y Kabiezes ha sido restablecido pasadas las nueve de la mañana, tras permanecer suspendido. Hacia las siete de la mañana se ha producido un arrollamiento en Portugalete que ha obligado a suspender el servicio. La estación de Portugalete, además, ha sido desalojada.
La persona arrollada ha sido trasladada al hospital de Cruces.
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