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Un turismo calcinado obliga a cortar temporalmente la A-15 en Areso
El incendio de un turismo, que ha quedado completamente calcinado, ha provocado retenciones y el corte temporal de la Autovía de Leitzaran (A-15) a la altura del kilómetro 137, en el término municipal de Areso. La circulación ya ha sido restablecida y la autovía permanece abierta al tráfico, aunque el carril derecho continúa cerrado de forma temporal mientras se retira el vehículo siniestrado.
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