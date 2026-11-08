Un turismo calcinado obliga a cortar temporalmente la A-15 en Areso

El incendio de un turismo, que ha quedado completamente calcinado, ha provocado retenciones y el corte temporal de la Autovía de Leitzaran (A-15) a la altura del kilómetro 137, en el término municipal de Areso. La circulación ya ha sido restablecida y la autovía permanece abierta al tráfico, aunque el carril derecho continúa cerrado de forma temporal mientras se retira el vehículo siniestrado.