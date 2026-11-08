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De la meta al altar: la Behobia-San Sebastián acaba con propuestas de matrimonio
Euskaraz irakurri: Helmugatik aldarera: Behobia-Donostia, ezkontza-proposamenekin borobildua
La emoción de la Behobia-San Sebastián ha ido más allá del esfuerzo y la superación personal. La jornada ha dejado también momentos muy especiales, con varias pedidas de matrimonio que han puesto el broche más romántico a la carrera.
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