¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Extinguido un incendio en el tejado de un edificio de viviendas de Bera
El fuego se ha originado en una chimenea. Nadie ha resultado herido.
Euskaraz irakurri: Berako etxebizitza-eraikin batean piztutako sutea itzali dute suhiltzaileek
Los Bomberos de Navarra han extinguido un incendio originado en una chimenea de una vivienda de cuatro plantas en Bera, según ha informado el Gobierno Foral.
Los ocupantes de la casa han salido por sus propios medios del edificio, situado en el barrio de Agerra. El fuego ha comenzado en la chimenea y se ha extendido al tejado.
Hasta el lugar se han movilizado los bomberos de los parques de Oronoz y Cordovilla, bomberos de Irún movilizados por SOS Deiak, una ambulancia convencional en prevención y agentes de la Guardia Civil.
Bomberos de Navarra han continuado en el lugar realizando labores de saneamiento de la cubierta. Nadie ha resultado herido.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Behobia-San Sebastián, una carrera repleta de emociones
EN DIRECTO
Hace min.
La barra del Asador Etxebarri, tan llena como todos los domingos
EN DIRECTO
Hace min.
Incendio en el garaje de un edificio de Ordizia
EN DIRECTO
Hace min.
De la meta al altar: la Behobia-San Sebastián acaba con propuestas de matrimonio
EN DIRECTO
Hace min.
Un turismo calcinado obliga a cortar temporalmente la A-15 en Areso
EN DIRECTO
Hace min.
Emotivo inicio de la Behobia-San Sebastián con un aurresku y un irrintzi en homenaje a los corredores
EN DIRECTO
Hace min.
Restablecido el servicio de Metro Bilbao entre Sestao y Kabiezes
EN DIRECTO
Hace min.
Transcurre sin incidentes la manifestación convocada en Baiona por los chalecos amarillos
EN DIRECTO
Hace min.
Vecinos de Tierra Estella protestan contra "la avalancha de proyectos que preocupan y afectan gravemente al territorio"
Cargar más