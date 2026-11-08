Extinguido un incendio en el tejado de un edificio de viviendas de Bera

Los Bomberos de Navarra han extinguido un incendio originado en una chimenea de una vivienda de cuatro plantas en Bera, según ha informado el Gobierno Foral.

Los ocupantes de la casa han salido por sus propios medios del edificio, situado en el barrio de Agerra. El fuego ha comenzado en la chimenea y se ha extendido al tejado.

Hasta el lugar se han movilizado los bomberos de los parques de Oronoz y Cordovilla, bomberos de Irún movilizados por SOS Deiak, una ambulancia convencional en prevención y agentes de la Guardia Civil.

Bomberos de Navarra han continuado en el lugar realizando labores de saneamiento de la cubierta. Nadie ha resultado herido.