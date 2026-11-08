SAN SEBASTIÁN

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Behobia-San Sebastián, una carrera repleta de emociones

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GRAFCAV1624. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 08/11/2026.- Celebración de la Behobia-San Sebastián, una de las carreras populares más multitudinarias a nivel nacional, en la que participan cerca de 30.000 corredores. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Behobia-Donostia, emozioz beteriko lasterketa

EITB

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La Behobia-San Sebastián ha vuelto a ser todo un éxito, tanto en el recorrido como en los márgenes de la carretera, donde miles de personas han animado a los participantes. Aunque las temperaturas han sido algo más elevadas de lo habitual, la prueba se ha desarrollado con total normalidad con cerca de 30 000 corredores en esta 61ª edición.

Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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