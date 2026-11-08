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Behobia-San Sebastián, una carrera repleta de emociones
Euskaraz irakurri: Behobia-Donostia, emozioz beteriko lasterketa
La Behobia-San Sebastián ha vuelto a ser todo un éxito, tanto en el recorrido como en los márgenes de la carretera, donde miles de personas han animado a los participantes. Aunque las temperaturas han sido algo más elevadas de lo habitual, la prueba se ha desarrollado con total normalidad con cerca de 30 000 corredores en esta 61ª edición.
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