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Behobia-Donostia, emozioz beteriko lasterketa
Behobia-Donostia lasterketak arrakasta handia izan du, bai errepidean eta baita bide bazterretan ere. Tenperaturak ohikoak baino zertxobait altuagoak izan dira, baina arazorik gabe osatu da lasterketa. Ia 30.000 lagunek hartu dute parte 61. edizio honetaz gozatzeko.
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