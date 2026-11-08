DONOSTIA
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Behobia-Donostia, emozioz beteriko lasterketa

Iragarkia
GRAFCAV1624. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 08/11/2026.- Celebración de la Behobia-San Sebastián, una de las carreras populares más multitudinarias a nivel nacional, en la que participan cerca de 30.000 corredores. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Behobia-Donostia lasterketak arrakasta handia izan du, bai errepidean eta baita bide bazterretan ere. Tenperaturak ohikoak baino zertxobait altuagoak izan dira, baina arazorik gabe osatu da lasterketa. Ia 30.000 lagunek hartu dute parte 61. edizio honetaz gozatzeko. 

Donostia Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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