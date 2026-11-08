DONOSTIA
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Emozioz beteriko hasiera Behobia-Donostian, korrikalarien omenezko aurresku eta irrintziarekin

Iragarkia
Emotivo inicio de la Behobia-San Sebastián con un aurresku y un irrintzi en homenaje a los corredores
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Lasterketa ezagun honen 61. edizioak berrikuntza ederra izan du irteera-lerroan: aurreskua, Eraiki Dantza Taldearen eskutik. Horrek tradizioa, kultura eta jai-giroa ekarri dizkio probako hasierari.

Donostia Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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