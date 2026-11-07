PROTESTA IPAR EUSKAL HERRIAN
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Istilurik gabe igaro da Baionan Jaka Horien mugimenduak deitutako manifestazioa

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Manifestariak behin baino gehiagotan saiatu dira udaletxe plazara sartzen, baina ez dute lortu. Tentsio uneak gorabehera, larunbat arratsaldean ez da istilurik izan bizitzaren garestitzearen aurkako protestan.

Baiona Iparralde Manifestazioak Gizartea

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