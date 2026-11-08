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A-15 errepidea moztu dute Areson auto bat kiskali ostean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Auto batek su hartu du Leitzarango autobidean, A-15ean, eta erabat kiskalita geratu da. Autobidea aldi baterako itxi behar izan dute eta auto-ilarak sortu dira. Berriro ireki arren, eskuineko erreia itxita izan dute kiskalitako autoa erretiratu arte.

A-15 autobia Nafarroa Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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