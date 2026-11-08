DONOSTIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Helmugatik aldarera: Behobia-Donostia, ezkontza-proposamenekin borobildua

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Behobia-Donostia lasterketak emozioz betetako une ugari utzi ditu, eta horien artean, maitasun-adierazpen bereziak ere izan dira. Hainbat ezkontza-proposamenek ukitu erromantikoa eman diote aurtengo edizioari.

Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X