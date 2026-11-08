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Helmugatik aldarera: Behobia-Donostia, ezkontza-proposamenekin borobildua
Behobia-Donostia lasterketak emozioz betetako une ugari utzi ditu, eta horien artean, maitasun-adierazpen bereziak ere izan dira. Hainbat ezkontza-proposamenek ukitu erromantikoa eman diote aurtengo edizioari.
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