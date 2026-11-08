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La batería de un coche provoca un incendio en el garaje de un edificio de Ordizia

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sutea piztu da Ordiziako eraikin batean

EITB

Última actualización

El incendio de una batería de un coche ha provocado un incendio en un edificio de Ordizia, esta tarde. El incendio, que se ha desatado en el garaje del número 3 de la calle Legazpi, no ha provocado heridos, pero el edificio ha tenido que ser desalojado por precaución. Los bomberos han sofocado las llamas para las 17:30 horas y los vecinos han podido volver a sus casas.

Incendios Ordizia Sociedad

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