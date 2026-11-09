Un accidente de tráfico registrado a primera hora de este lunes en la A-1, a la altura de Vitoria-Gasteiz y en sentido San Sebastián, ha obligado a cortar la carretera, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Una persona ha resultado herida y ha sido trasladada a un centro hospitalario.

El siniestro ha ocurrido a las 08:20 horas a la altura de Abetxuko.

Para las 10:00 horas han abierto uno de los carriles de la A-1, pero han continuado las retenciones que han alcanzado los tres kilómetros.

Por otro lado, las retenciones que se habían formado en la BI-637, a la altura de Erandio y en sentido Bilbao, tras un accidente que obligó a cerrar uno de los carriles, ya se han solucionado.

El Departamento de Seguridad recomienda extremar la precaución y recuerda que se puede consultar el estado de las carreteras a través del teléfono 011.