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Alcalde de Ordizia: "Esperamos que todos los vecinos evacuados puedan volver a sus casas cuanto antes"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ordiziako alkatea: “Ebakuatutako bizilagun guztiak beren etxeetara lehenbailehen itzuli ahal izatea espero dugu”

EITB

Última actualización

Adur Ezenarro ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos tras el incendio declarado en un coche aparcado en un garaje. Ha explicado de que la situación está controlada, y confía en que todos los vecinos evacuados puedan regresar hoy mismo a sus casas.

Ordizia Gipuzkoa Sociedad

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