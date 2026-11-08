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Ordiziako alkatea: "Ebakuatutako bizilagun guztiak beren etxeetara lehenbailehen itzuli ahal izatea espero dugu"
Adur Ezenarrok lasaitasun mezua helarazi die herritarrei, garaje batean aparkatuta zegoen auto batean piztutako sutearen ostean. Egoera kontrolpean dagoela jakinarazi du, eta ebakuatutako bizilagun guztiek gaur bertan beren etxeetara itzultzeko aukera izatea espero du.
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