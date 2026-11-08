DESGAITASUN INTELEKTUALA

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Otra Mirada klubean, neskatoek familia berri bat aurkitu dute kirolaren eta inklusioaren artean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Eskolak Ezkirotzen (Nafarroa) ematen dituzte, ariketak ikasleen beharretara egokituta. Arrakasta izan dute txapelketetan, eta familia handi bat sortu dute. Orain, taldeka irabazi nahi dute, maila gorenean.

Desgaitasuna Nafarroa Gizartea

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