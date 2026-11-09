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Auto-ilarak eta errei bat itxita Leioako errepidean, Bilborako noranzkoan, istripu baten ondorioz
A-1ean beste istripu bat izan da Gasteizen, Donostiako norabidean, eta auto-ilarak sortu dira bertan ere.
Erandioko BI-637 errepidean, Leioako errepidean, Bilborako noranzkoan, izandako trafiko-istripu batek auto-ilarak eragin ditu. Ezbeharra 10. kilometro-puntuan gertatu da, eta errei bat itxi behar izan dute.
Bestalde, beste istripu bat izan da A-1 errepidean, 353. kilometro-puntuan, Gasteiz parean eta Donostiarako noranzkoan. Ezbeharraren ondorioz, errepidea itxi behar izan dute, eta horrek ere auto-ilarak eragin ditu.
Segurtasun Sailak arreta handiz gidatzeko gomendatu du, eta gogorarazi du errepideen egoerari buruzko informazioa 011 telefono-zenbakian kontsulta daitekeela.
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