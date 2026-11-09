TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Auto-ilarak eta errei bat itxita Leioako errepidean, Bilborako noranzkoan, istripu baten ondorioz

A-1ean beste istripu bat izan da Gasteizen, Donostiako norabidean, eta auto-ilarak sortu dira bertan ere. 

Istripua Leioako errepidean. Argazkia: @TrafikoaEJGV

EITB

Azken eguneratzea

Erandioko BI-637 errepidean, Leioako errepidean, Bilborako noranzkoan, izandako trafiko-istripu batek auto-ilarak eragin ditu. Ezbeharra 10. kilometro-puntuan gertatu da, eta errei bat itxi behar izan dute.

Bestalde, beste istripu bat izan da A-1 errepidean, 353. kilometro-puntuan, Gasteiz parean eta Donostiarako noranzkoan. Ezbeharraren ondorioz, errepidea itxi behar izan dute, eta horrek ere auto-ilarak eragin ditu.

Segurtasun Sailak arreta handiz gidatzeko gomendatu du, eta gogorarazi du errepideen egoerari buruzko informazioa 011 telefono-zenbakian kontsulta daitekeela.

Trafiko Istripuak Leioa Erandio Trafikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X