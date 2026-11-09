TRÁFICO
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Un accidente en la Avanzada provoca retenciones en sentido Bilbao con un carril cortado

Otro siniestro en la A-1, a la altura de Vitoria-Gasteiz, ha obligado a cortar la carretera en sentido Donostia y también está provocando retenciones. 

Accidente en la Avanzada. Foto: @TrafikoaEJGV
Euskaraz irakurri: Auto-ilarak Leioako errepidean, Bilborako noranzkoan, istripu baten ondorioz

EITB

Última actualización

Un accidente de tráfico registrado este lunes por la mañana en la BI-637, a la altura de Erandio y en sentido Bilbao, está provocando retenciones. El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 10 y ha obligado a cortar uno de los carriles.

Por otro lado, otro accidente en la A-1, en el punto kilométrico 353, a la altura de Vitoria-Gasteiz y en sentido Donostia, ha obligado a cortar la carretera, lo que también está provocando retenciones.

El Departamento de Seguridad recomienda extremar la precaución y recuerda que se puede consultar el estado de las carreteras a través del teléfono 011.

Accidentes de Tráfico Leioa Erandio Tráfico Sociedad

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