Un accidente de tráfico registrado este lunes por la mañana en la BI-637, a la altura de Erandio y en sentido Bilbao, está provocando retenciones. El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 10 y ha obligado a cortar uno de los carriles.

Por otro lado, otro accidente en la A-1, en el punto kilométrico 353, a la altura de Vitoria-Gasteiz y en sentido Donostia, ha obligado a cortar la carretera, lo que también está provocando retenciones.

El Departamento de Seguridad recomienda extremar la precaución y recuerda que se puede consultar el estado de las carreteras a través del teléfono 011.