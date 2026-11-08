Dos jóvenes sufren una agresión homófoba de madrugada en Pamplona
Dos jóvenes han sufrido una agresión homófoba en Pamplona durante la madrugada del viernes. Tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona han condenado la agresión y han subrayado su compromiso de luchar contra la LGTBIfobia.
Según medios navarros, la Policía Municipal ha detenido a una persona tanto por un delito de lesiones como por un delito de odio, y sigue investigando los hechos.
El Gobierno de Navarra ha rechazado "rotundamente" la agresión y ha expresado su "solidaridad y apoyo, deseándoles una pronta recuperación" a las víctimas. Además, el Ejecutivo ha reiterado su rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia, discriminación o intolerancia por razón de orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.
Al mismo tiempo ha manifestado su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que garanticen la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, reforzando la prevención, la atención integral y la respuesta frente a las violencias y delitos de odio.
El Gobierno foral valora el plan foral para la Igualdad de personas LGTBI+ como "instrumento estratégico para avanzar en la prevención de la LGTBIfobia, la protección de derechos y la construcción de una sociedad más libre, segura e inclusiva", y ha llamado a la ciudadanía a mantener "una actitud activa frente al odio y la discriminación".
"Frente al odio, igualdad. Frente a la violencia, convivencia. Frente a la discriminación, derechos y libertad", ha concluido.
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona denuncia también la agresión homófoba
Ante la agresión homófoba sufrida por dos jóvenes en la madrugada del viernes día 6 de noviembre, todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña, a través de la Junta de Portavoces, han manifestado su “total repulsa e indignación ante esta agresión” y han hecho pública una declaración de repulsa así como de “solidaridad con los dos jóvenes agredidos”.
Se han reafirmado, una vez más, en su rechazo a “cualquier tipo de agresión lgtbifóbica que se produzca en nuestra ciudad” y se han comprometido “ a trabajar para eliminarlas, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad sexual y de género de todas las personas en todo tipo de entornos”.
Por ello, han invitado a la ciudadanía a que “permanezca activa frente a cualquier violencia contra la libertad sexual y de género” y han insistido en “el derecho de todas las personas a decidir sobre sus relaciones, su cuerpo y su sexualidad”.