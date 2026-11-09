El periodista, que impulsó la investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia que inspiró la película Spotlight, analiza en una entrevista con Arantza Ruiz las presiones de Trump a la prensa estadounidense y los desafíos del periodismo ante la inteligencia artificial, las noticias falsas y la polarización. Este es un adelanto de la conversación que se emitirá este lunes 11 de noviembre en ETB, en el programa "12 minutos".