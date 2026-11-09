Entrevista con Arantza Ruiz para "12 minutos"
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Martin Baron, exdirector de "The Washington Post": "La desinformación es un gran peligro para la democracia"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Martin Baronek desinformazioak demokraziarentzat duen arriskuaz ohartarazi du

EITB

Última actualización

El periodista, que impulsó la investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia que inspiró la película Spotlight, analiza en una entrevista con Arantza Ruiz las presiones de Trump a la prensa estadounidense y los desafíos del periodismo ante la inteligencia artificial, las noticias falsas y la polarización. Este es un adelanto de la conversación que se emitirá este lunes 11 de noviembre en ETB, en el programa "12 minutos".

 

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