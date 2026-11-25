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El Hierro bate el récord de llegadas con 2.100 migrantes en un día
Euskaraz irakurri: 2100 migratzaile iritsi dira egun batean
La isla de El Hierro (Canarias) vivió el 24 de noviembre una jornada sin precedentes en la llegada de migrantes a sus costas. 2.100 personas alcanzaron el puerto de La Restinga; entre ellos, 203 mujeres y 127 menores.
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