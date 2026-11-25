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Aurrekaririk gabeko eguna Hierron: 2.100 migratzaile iritsi dira
Azaroaren 24a aurrekaririk gabeko eguna izan zen Hierron, 2.100 migratzaile iritsi baitziren irlaren kostaldera. La Restingako portura heldutako 2.100 pertsonetatik, 203 emakumeak ziren, eta 127, adingabeak.
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