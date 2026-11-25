Euskal Herria kalera aterako da A25ean, indarkeria matxistaren aurkako mobilizazio feminista eta instituzionalean
Goizean ekitaldi instituzionalak izango dira, eta arratsaldean mugimendu feministak hartuko du lekukoa, "emakumeen aurkako indarkeriak eta gure eskubideak zalantzan jarri eta arrazakeria eta gorrotoa elikatzen dutenen" aurkako aldarri ozen gisa.
Azaroak 25 dituen honetan, Emakumearen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Egunean, Euskal Herrian mobilizazio-eguna izango da berriro, erakundeek, sindikatuek eta gizarte-eragileek deituta.
Goizean ekitaldi instituzionalak izango dira. 12:00etan Eusko Jaurlaritzak, Imanol Pradales lehendakaria buru duela, elkarretaratzea egingo du Lehendakaritzan, Gasteizen. Bestalde, Nafarroako Gobernuak gauza bera egingo du 11:30ean, Maria Chivite presidentea buru dela, Nafarroako hiriburuan.
Euskal Herriko Mugimendu Feministak "Euskal Herriko kaleak betetzeko" deia egin du, "emakumeen aurkako indarkeriak eta gure eskubideak zalantzan jartzen dituztenen aurrean, arrazismoa eta gorrotoa elikatzen dutenen aurrean".
Hiriburuetako mobilizazioak
Bilbo: 19:00etan, Kale Nagusitik.
Donostia: 19:00etan, Boulevardetik.
Gasteiz: 19:00etan, San Anton plazatik.
Iruñea: 19:00etan, Antoniuttitik.
Baiona: 18:30ean, tren geltokitik.
Emakunderen kanpaina: "Indarkeria matxistaren aurrean, zure lekuak axola du"
Azaroaren 25erako Emakunderen aurtengo kanpainak indarkeria matxistaren lekuko den eta esku hartzen ez duen ororen ustezko neutraltasunean jarri du arreta. "Indarkeria matxistaren aurrean, zure lekua garrantzitsua da" lelopean, agerian utzi nahi izan dute sasineutraltasun horrek indarkeria sexista elikatu egiten duela. Horregatik, giza eskubideen urraketa larri horren aurrean jarrera proaktiboa hartzera deitzen ditu herritarrak.
"Indarkeria matxistaren aurrean ez dago leku neutralik, eta hartutako erabakiak dena alda dezake", azpimarratu du Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak.