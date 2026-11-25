Euriagatik zirkulazioa zaila da euskal errepideetan: Deskargako mendatea itxita
Deskargako errepidea itxita dago bi noranzkoetan, kamioi istripu baten ondorioz, A-636 errepidean, Antzuola parean. Martutenen ere auto-ilarak daude, Donostian, prezipitazio handiak nagusi diren goiz batean.
Euria Gipuzkoako errepideetako zirkulazioa zailtzen ari da asteazken goizean, eta hainbat istripu eta manifestazio izan dira lurraldeko hainbat puntutan.
Arazo nabarmenena A-636 (Deskarga) errepidean gertatu da, Antzuola parean. Kamioi batek istripua izan du 16. kilometroan, Bergararako noranzkoan. Errepidea itxita dago bi noranzkoetan eta, ondorioz, trafikoa Deskargako mendate zaharretik (GI-2632) desbideratzen ari dira, eta auto-ilarak sortu dira bertan. A-15 errepidetik desbideratzea gomendatu dute. Garabia istripuaren lekuan lanean ari da.
Donostian, batetik, manifestazio batek zirkulazioan eragin du: GI-40 errepidean, Martutenen, auto-ilara luzeak daude.
Bestetik, bi autok txapazko istripu bat izan dute GI-20 errepidean, Loiola parean, Bilborako noranzkoan, eta horrek zirkulazioa zaildu du, baina Trafikoak jakinarazi du dagoeneko konpondu dutela.
Gainera, AP-68an, Orozko parean, Gasteizerako noranzkoan, bi autok talka egin dute eta, horren ondorioz, auto-ilarak sortzen ari dira. Gainera, egunotan pilaketak ematen ari dira, egiten ari diren herri-lanen ondorioz.
Amaitzeko, N-121 errepidean, Berantevillan, Gasteizerako noranzkoan, trafiko motela dago, beste istripu baten eraginez.
Egoera horren eta prezipitazio handien aurrean, kontu handiz gidatzea eskatu dute, abiadura bidearen baldintzetara egokitzea eta segurtasun-distantzia handitzea.