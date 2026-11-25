La lluvia está complicando la circulación en las carreteras de Gipuzkoa durante la mañana de este miércoles. Varios accidentes y una manifestación están provocando cortes, retenciones y dificultades para circular en distintos puntos del territorio.

El incidente más destacado se ha producido en la A-636 (Deskarga), a la altura de Antzuola, donde un camión ha sufrido un accidente en el kilómetro 16, sentido Bergara. La carretera permanece cortada en ambos sentidos. El tráfico está siendo desviado por el antiguo puerto de Deskarga, Gi-2632, donde se están produciendo retenciones. , y se ha recomendado el desvío por la A-15. La grúa está trabajando en el lugar del accidente.

En Donostia, la circulación también se encuentra afectada por varios incidentes. La GI-40, en Martutene, registra importantes retenciones debido a una manifestación.

Por otra parte, dos turismos se han visto implicados en un accidente de chapa en la GI-20, a la altura de Loiola, en sentido Bilbao, lo que ha dificultado el tráfico, si bien Tráfico informa que ya ha sido resuelto.

Además, en la AP-68, a la altura de Orozko en dirección a Vitoria-Gasteiz, el choque de dos vehículos está provocando retenciones, en una zona qua ya se está viendo afectada durante estos días debido a obras públicas que se están llevando a cabo.

También en dirección a Vitoria, pero en la, N-121, a la altura de Berantevilla, el tráfico se está viendo afectado con motivo de otro accidente.

Ante esta situación y las fuertes precipitaciones que están cayendo, se recomienda a los conductores extremar la precaución, adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y aumentar la distancia de seguridad.