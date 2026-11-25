El real decreto-ley que amplía a diez días laborables el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares de primer grado de consanguinidad aprobado ayer por el Consejo de Ministros entra en vigor el jueves, 26 de noviembre, después de su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



La norma deberá ser sometida a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso en el plazo de 30 días, al encontrarse disueltas las Cortes.



La nueva regulación, que modifica el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público, establece también un permiso de tres días laborables por el fallecimiento de familiares de primer grado de afinidad o de segundo grado de consanguinidad o afinidad, que podrá ampliarse en dos días cuando sea necesario realizar un desplazamiento.



Los familiares de primer grado de consanguinidad son los padres y los hijos, mientras que en el segundo grado se encuentran los hermanos, abuelos y nietos. Por afinidad, el primer grado comprende a los suegros, yernos y nueras, y el segundo incluye a los cuñados y a los abuelos y nietos del cónyuge.



De esta forma, el fallecimiento de un cónyuge, pareja de hecho, padre, madre o hijo da derecho a diez días laborables de permiso, mientras que la muerte de un hermano, abuelo, nieto, suegro o cuñado da derecho a tres días, ampliables a cinco cuando sea necesario desplazarse.



El permiso, que pasa a denominarse "permiso por duelo en caso de fallecimiento", podrá iniciarse a voluntad de la persona trabajadora en cualquier momento dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento. En el caso de los asalariados, la negociación colectiva podrá prever que se disfrute en días discontinuos. Para los funcionarios, esta posibilidad queda supeditada a que lo permitan las necesidades del servicio.



Adaptación y reducción de jornada para cuidados

El decreto-ley reconoce además el derecho de los trabajadores a solicitar adaptaciones de la duración y distribución de la jornada, de la ordenación del tiempo de trabajo y de la forma de prestación, incluido el trabajo a distancia, para atender necesidades de cuidado de familiares.



Este derecho se extiende al cónyuge o pareja de hecho, a familiares por consanguinidad hasta el segundo grado y a otras personas dependientes que convivan en el mismo domicilio, cuando por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismas o requieran cuidados paliativos. También contempla las necesidades de cuidado de hijos mayores de doce años.



La empresa deberá abrir un proceso de negociación con el trabajador, que tendrá una duración máxima de 15 días. Si no existe oposición motivada expresa en ese plazo, se presumirá concedida la solicitud.



Asimismo, se reconoce el derecho a reducir la jornada diaria, con la correspondiente disminución proporcional del salario, para cuidar al cónyuge o pareja de hecho o a familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos y no desarrollen una actividad retribuida, o que requieran cuidados paliativos.



También incorpora un día de permiso retribuido para acompañar a una persona que vaya a recibir la prestación de ayuda para morir —eutanasia—. El permiso corresponderá a quien haya sido designado por la persona que recibe la eutanasia para acompañarla y coincidirá con el día en que se lleve a cabo el procedimiento.