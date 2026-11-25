¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Concentración en Estella en apoyo a los 13 encausados por intentar impedir un acto fascista de VOX
Trece personas de la zona de Estella y Puente la Reina serán juzgadas este miércoles tras la denuncia interpuesta por VOX por intentar impedir el acto de homenaje al falangista Julio Ruiz de Alda en febrero. Los convocantes denuncian que legitimar a estos partidos empuja a la conciencia colectiva a actitudes regresivas.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El Hierro bate el récord de llegadas con 2.100 migrantes en un día
EN DIRECTO
Hace min.
La lluvia y varios incidentes complican la circulación en las carreteras: el alto de Deskarga permanece cerrado
EN DIRECTO
Hace min.
Euskal Herria sale a las calles este 25N en una movilización feminista e institucional contra la violencia machista
EN DIRECTO
Hace min.
El 40 % de las jóvenes de Euskadi ha sufrido violencia machista digital, un fenómeno normalizado en el día a día
EN DIRECTO
Hace min.
"Si no seguimos hablando de violencia machista, es como si no existiera"
EN DIRECTO
Hace min.
Será noticia: 25N, segundo debate electoral en EITB y alerta naranja en la CAV
EN DIRECTO
Hace min.
Tarde muy complicada en La Avanzada por la avería de un camión dentro del túnel de Leioa
EN DIRECTO
Hace min.
Condenan a casi 16 años de cárcel a un exentrenador de fútbol, y exojeador del Osasuna, por abuso sexual a menores
EN DIRECTO
Hace min.
Más días de permiso por cuidados, nacimientos o fallecimientos: los detalles del último decreto del Gobierno de España
Cargar más