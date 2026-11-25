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Elkarretaratzea Lizarran, VOXen ekitaldi bat oztopatzeagatik auzipetutako 13 lagunen alde
Lizarra eta Gares inguruko hamahiru pertsona epaituko dituzte gaur, otsailean Julio Ruiz de Alda falangistaren omenezko ekitaldia eragozten ahalegintzeagatik. Salaketa Vox alderdiak jarri du. Deitzaileek salatu dute alderdi horiek legitimatzeak kontzientzia kolektiboa jarrera atzerakoietara bultzatzen duela.
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