Un vecino de Hernani (Gipuzkoa) ha sido investigado por la Guardia Civil como el presunto autor de estafar 3500 euros a través de WhatsApp a un padre de Murcia mediante el timo del 'hijo en apuros'.



Según informa este miércoles el instituto armado en una nota, la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la víctima, quien manifestó que había recibido un mensaje procedente de un número de móvil que no tenía registrado entre sus contactos.



En la conversación, el interlocutor se hizo pasar por su hijo y manifestó que se encontraba ante un problema que le impedía utilizar su teléfono habitual y le pidió con carácter urgente que le enviara 3500 euros.



Convencido de que estaba hablando con su hijo, realizó una transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el supuesto familiar.



Posteriormente, al comprobar que el interlocutor no era realmente su hijo, fue consciente de la estafa y puso una denuncia telemática a través de la sede electrónica de la Guardia Civil que llevó a cabo distintas pesquisas sobre las comunicaciones mantenidas y la cuenta bancaria receptora de la transferencia.



El análisis de estos movimientos permitió determinar que, tras recibir los 3500 euros, los fondos fueron desviados a una plataforma de criptomonedas para dificultar su trazabilidad y destino final.



